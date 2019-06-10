Mersin'de 54 düzensiz göçmen yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Evde 26'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 54 Suriyeli düzensiz göçmen yakalayan ekipler, şüphelilerin ülkeye kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Göçmenler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Düzensiz göçmenleri Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'ten getiren araçların plakalarını da tespit eden polis, sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

