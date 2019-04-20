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Mersin'de 6 bin 17 uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 13:36 | Son Güncelleme

Şüphe üzerine aranan yolcu otobüsü ile bir araçta ele geçiren uyuşturucu hapla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir yolcu otobüsü ve araçta 6 bin 17 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.

Mersin-Adana D 400 kara yolunda bir otomobilden şüphelenen ekipler, yaptıkları aramada 4 bin 487 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şehirler arası bir yolcu otobüsünde de bin 530 uyuşturucu hap bulundu.

Ekipler, toplam 6 bin 17 uyuşturucu hapla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin uyuşturucu operasyonu

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