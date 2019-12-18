HABER

Mersin'de 6 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 20:01 | Son Güncelleme

MERSİN'de, 6 çocuk annesi Emine D.

Mersin'de 6 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, 6 çocuk annesi Emine D. (39), tartıştığı eşi H.D. tarafından vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan H.D., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Emine D. ve eşi H.D.'nin tartıştığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri zili çaldı ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Polis evde, Emine D.'yi kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Emine D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede ise Emine D.'nin vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçaklandığı tespit edildi. Komşularla konuşan ve evde arama yapan polis, H.D.'nin eşini bıçaklayıp, evden kaçtığını belirlerdi.
Emine D.'nin cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis bir süre sonra kaçan H.D.'yi yakalayıp gözaltına aldı. H.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Domuz avında arkadaşını vurduDomuz avında arkadaşını vurdu
GÜNCELLEME 2 - Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 11 yaralıGÜNCELLEME 2 - Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: BM, Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu duyurdu

Son dakika: BM, Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu duyurdu

Son dakika: Selam Tevhid kumpası davasında flaş gelişme

Firari hakim ve savcılar için kırmızı bülten!

Son dakika! Doğa Koleji satışında son durum! Doğa Kolejini kim aldı? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı?

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika: Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis takla attı! Çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'nda 'kız kaçırma' çatışmasında yoldan geçerken vurulup hayatını kaybeden Berkay İşlev davasında karar çıktı

'Kız kaçırma' çatışmasında iki kişi hayatını kaybetmişti! Karar verildi

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.