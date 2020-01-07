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  4. Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü 

Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:30 | Son Güncelleme

  Mersin'de dün sabahtan beri etkili olan kuvvetli yağış, yaşamı felç etti.

Mersin'de dün sabahtan beri etkili olan kuvvetli yağış, yaşamı felç etti. Erdemli ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü. Yağmur nedeniyle Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime, kar yağışının etkili olduğu Çamlıyayla ilçesinde tüm okullar, Erdemli ilçesinin Toros Dağları eteklerindeki bazı mahallelerinde ise taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi.
Meteoroloji'nin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de aralıksız devam eden yağmur, hayatı felç etti. Gece boyunca devam eden yağmur, başta merkez Mezitli ilçesi olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle dönerken birçok cadde ise su altında kaldı. Kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sel sularına müdahale etmeye başladı.
Yağmur, Erdemli ilçesinde heyelana neden oldu. İlçenin Çeşmeli Mahallesi'nde Burhan Dede mevkiinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü. Aile fertlerinden 5'i kendi çabalarıyla toprak ve molozların altından çıktı. Babalarına ulaşamayan çocuklar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 2 ambulans, 6 itfaiye aracı, AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla Öngel'in cansız bedenine ulaşıldı. Öngel'in cenazesi otopsi için Mersin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin merkez ilçeleri, Tarsus, Çamlıyayla ve kıyı ilçelerinde metrekareye 100- 200 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini açıklanması üzerine Gülnar ilçesinde taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların izinli sayılacağı bildirildi.
Erdemli ilçesinin Toros Dağları eteklerinde bulunan ve yoğun kar yağışından etkilenen Güzeloluk, Karayakup, Sorgun ve Sarıkaya mahallelerinde taşımalı eğitim ile Erdemli Sağlık Lisesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Çamlıyayla ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

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