HABER

Mersin'de 615 kilogram kokain ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda, muz konteynerinin içine gizlenmiş 530 paket halinde 615 kilogram kokain bulundu - Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda, muz konteynerinin içine gizlenmiş 530 paket halinde 615 kilogram kokain ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması kapsamında, Ekvador'dan Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerde arama yapıldı.

Aramada, konteyner içerisinde muzların arasına gizlenmiş vaziyette 530 paket halinde 615 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
İTÜ ile Avrupa'nın 8 üniversitesi arasında iş birliğiİTÜ ile Avrupa'nın 8 üniversitesi arasında iş birliği
Kanseri yenen ünlü oyuncudan hastalara tavsiyeKanseri yenen ünlü oyuncudan hastalara tavsiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kokain Mersin

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Dev Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten olay! Adliyedeki zanlılara ekmek arası uyuşturucu

'Pes' dedirten olay! Zanlılara ekmek arası uyuşturucu

Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

İstanbul'da köpeğe tecavüz etmek isteyen kağıt toplayıcısını mahalleli tekme tokat dövdü

Mide bulandıran olay mahalleyi karıştırdı! Görmesinler diye...

Türkiye'nin sakin kenti Alpler'i aratmıyor

Türkiye'nin sakin kenti Alpler'i aratmıyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: Seçim günü 'trafoya bilmem ne girdi' mazeretleri oluşmasın

Validen kaymakamlara çok konuşulacak uyarı: Seçim günü...

Metrobüste astronot şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Metrobüste astronot şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.