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Mersin'de 63 kilo esrara 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 10:53 | Son Güncelleme

MERSİN polisi, düzenlediği operasyonda 63 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN polisi, düzenlediği operasyonda 63 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezindeki Üniversite Caddesi ile Eğriçam Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon yaptı. Aramalarda 63 kilo 600 gram esrar ele geçiren polis, 3 kişiyi de gözaltına aldı. İfadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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