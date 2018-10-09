HABER

Mersin'de 652 litre sahte rakı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 01:23 | Son Güncelleme

MERSİN'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 652 litre sahte rakı ele geçirildi.

Mersin'de 652 litre sahte rakı ele geçirildi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 652 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiye yönelik kent merkezindeki Fuat Morel ve Alsancak mahallelerindeki 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 652 litre sahte rakı, 6 litre şarap, 100 boş içki şişesi, 50 pet şişe ele geçiren polis, şüpheliler Y.Y. ve M.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemeye çıkarılan 2 kişiden Y.Y. tutuklanırken, M.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de 652 litre sahte rakı ele geçirildi

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
Drone'lu trafik denetimiDrone'lu trafik denetimi
Bebekleri ölen çift, hastaneyi ihmalle suçladıBebekleri ölen çift, hastaneyi ihmalle suçladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.