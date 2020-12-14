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Mersin’de 7 kişi uyuşturucu kullanırken yakalandı

14.12.2020 12:05 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanan 7 kişiyi suç üstü yakaladı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Narlıkuyu Mahallesi Akyar mevkisinde 1 şahsın uyuşturucu madde kullandığının ihbarını aldı.

Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanan 7 kişiyi suç üstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Narlıkuyu Mahallesi Akyar mevkisinde 1 şahsın uyuşturucu madde kullandığının ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, 1 kişiyi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 40 gram kubar esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Gerçebahşiş Mahallesinde 1, Güngören Mahallesi Çardak mevkisinde ise 5 kişiye suç üstü yaptı. Devriyeler sırasında şahısları fark eden ekipler, 6 kişiyi uyuşturucu kullanırken yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 10 gram metanfetamin, 12 gram içime hazır kubar esrar ile bu maddenin içiminde kullanılan 1 adet pet şişe düzeneği ele geçirildi.
Şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından kan ve idrar örneği alınarak serbest bırakıldı.

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