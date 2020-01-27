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  4. Mersin'de 7. TÜBA Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu açıldı

Mersin'de 7. TÜBA Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran: - "Tek beklentimiz Türkiye'de eğitim sisteminin yerleşik ve devlet politikası olacak şekilde yerleşmesi. Bunu başarırsak inanın birçok şeyin başarıldığını göreceğiz"

MERSİN (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Tek beklentimiz Türkiye'de eğitim sisteminin yerleşik ve devlet politikası olacak şekilde yerleşmesi. Bunu başarırsak inanın birçok şeyin başarıldığını göreceğiz." dedi.

Safran, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle Mersin Üniversitesi (MEÜ) Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen "7. TÜBA Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu"nun açılışında yaptığı konuşmada, eğitimcilerle birlikte ülkeyi belli bir noktaya getirme mücadelesi içinde olduklarını söyledi.

Öğretmenleri daha iyi ve becerili yetiştirmek için çalışma yaptıklarını vurgulayan Safran, şöyle devam etti:

"Bugün 2030'lu 2040'lı yıllarda sisteme girecek olacak çocukları yetiştireceğiz. Bazen bizi hayalcilikle suçluyorlar ama bugünün mesleklerinin yüzde 65'i 2030'lu yıllarda olmayacak. Bunun yanında, yapılan bir araştırmaya göre yüzde 80 bilişim alanında meslekler kuruluyor. Dolayısıyla 'Bizi nasıl yetiştirdiniz?' sorusuyla karşılaşmamak için bu çocukları bugünden oraya hazırlamak gerekiyor. Biz bir öğretmene dokunursak o öğretmen dokunacağı kitlenin yüzlerce binlerce olacağına inanıyoruz. Bu projenin asıl amacı tamamen uygulamaya yönelik. Teorik bilginin dışında bunun öğrenciye ulaşmasındaki metot ve yöntem."

Safran, programın gönüllülük esasına göre olduğunu dile getirerek "Gerçek anlamda eğitimde hamle istiyorsak, öğretmenden başlayan yukarıyla bütünleşen ve hep birlikte oluşturulan sinerjiyle başarılı olacağını düşünüyoruz. Bizim hedefimiz bir sistem otursun. Bütün amacımız bu. Onun için farklı beklentimiz ve ajandamız yok. Tek beklentimiz Türkiye'de eğitim sisteminin yerleşik ve devlet politikası olacak şekilde yerleşmesi. Bunu başarırsak inanın birçok şeyin başarıldığını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte farklı alanlarda ciddi çalışmaların gerçekleştiğini belirterek, düzenlenen eğitim programının önemli olduğuna dikkati çekti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de eğitim kalitesini artırmayı ve çağın gerektirdiği yöntemleri benimsemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda nitelikli eğitim faaliyeti yürütmeyi hedeflediklerini anlatan Şeker, temel bilim eğitiminin çok sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerektiğine değindi.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı ise Türkiye'nin son 20 yıl içerisinde katettiği mesafeyle eğitim ve bilim arasındaki ilişkiyi yeniden tesis eden önemli ülkelerden olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından öğretmen ve öğretim üyelerinin katılımıyla eğitimler başladı.

Eğitimler 31 Ocak'ta sona erecek.

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