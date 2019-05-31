HABER

Mersin'de 7 yılda 7 bin öğrenciye deniz yaşamı öğretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 17:16 | Son Güncelleme

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nce başlatılan "Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum" projesinde, gönüllü akademisyenler tarafından öğrencilere deniz yaşamı anlatılıyor - Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu: "2012 yılından bu yana yaklaşık 7 bin ilköğretim öğrencisine denizcilikle ilgili eğitimler verdik"

MERSİN (AA) - Mersin'de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nce başlatılan "Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum" projesi kapsamında 7 bin öğrenci eğitim gördü.

Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu, projeyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, bilimsel araştırmaların yanı sıra çocuklara deniz ve çevre duyarlılığı üzerine eğitimler de verdiklerini söyledi.

İlköğretim öğrencileri için "Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum" projesini başlattıklarını belirten Salihoğlu, "Gelecek nesillere denizleri tanıtmak, koruma konusunda erken yaşta bilinçlendirmek, çevre konusunda farkındalık yaratarak sürdürülebilir çevre bilinçlerinin gelişiminde katkı sağlamak amacıyla 2012 yılından bu yana yaklaşık 7 bin ilköğretim öğrencisine denizcilik ile ilgili eğitimler verdik." dedi.

Doç. Dr. Salihoğlu, eğitimlerin haftada 2 gün verildiğini ifade ederek, akademisyenlerin de gönüllülük esasına göre derslere katıldığını kaydetti.

Çocukların denize ve çevreye bakış açılarının olumlu yönde geliştiğini vurgulayan Salihoğlu, "Gelecekte ülkemizi yönetecek olan çocuklarımıza öncelikli olarak denizleri ve denizlerin yapısını tanıtıyoruz. Denizlerimizden daha sağlıklı faydalanmak, denizlerden istifade ederken bunu doğru kullanmak için neler gerektiğini çocuklara aktarıyoruz." diye konuştu.

Barış Salihoğlu, Akdeniz foku ve caretta caretta gibi canlıların korunması konusunda da öğrencilere bilgilendirmeler yapıldığını sözlerine ekledi.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Cizre’de israilin Kudüs işgali kınandıCizre’de israilin Kudüs işgali kınandı
İBB Ramazan’ın coşkusunu “Ezgi Gecesi” ile taçlandırıyorİBB Ramazan’ın coşkusunu “Ezgi Gecesi” ile taçlandırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Putin dünyayı kimin yöneteceğini açıkladı!

Putin dünyayı kimin yöneteceğini açıkladı!

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

Bayram yoğunluğu! Akın ettiler

Esenyurt'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti

Esenyurt'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti

Doğa tutkunları akın akın buraya gidiyor

Doğa tutkunları akın akın buraya gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.