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Mersin'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 19:27 | Son Güncelleme

MERSİN'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü coşkusu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Müzik eşliğinde dans eden roman vatandaşlar eğlenerek vakit geçirdi.
Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından kent merkezindeki Turgut Reis Mahallesi'ndeki etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Federasyon Başkanı Ali Daylam ve çok sayıda Roman vatandaş katıldı. Hürriyet Gazetesi Yazarı ve pop müzik sanatçısı Ömür Gedik'in de katıldığı etkinlikte yerel sanatçılar ve grupların verdikleri konserler büyük beğeni topladı. Roman havaları ve hareketli parçalarda dans eden Romanlar renkli görüntüler oluşturdu. Kendilerini müziğin ritmine bırakanlar gönüllerince eğlenme şansı buldu.
Etkinlikte konuşan Federasyon Başkanı Ali Daylam, "Romanlar birinci sınıf vatandaş değillerdi. Yasalar önünde çok ciddi problemler ve ayrımcılık vardı. 34 yasasında Romanların birinci sınıf devlet memuru olma şansı yoktu ama günümüzde çok şükür bütün sorunları atlattık. Bugün çok değerli bir gün. Ülkemize ve şehrimize bahar geldi" dedi.
Popçu Ömür Gedik ise "Eğlence her Roman eğlencesinde olduğu gibi yine tavan yapmış durumda. Roman eğlencelerine daha çok Edirne ve Trakya tarafında katılmıştım. Mersin'de de böyle bir eğlence olduğunu duyunca buraya gelip görmek istedim. Değişik bir tecrübe oldu benim için de. Trakya'dan sonra ülkenin başka biryerinde, Mersin'de bir Roman eğlencesine şahit olmak güzel bir tecrübeydi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü coşkusuMersin'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü coşkusuMersin'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü coşkusuMersin'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü coşkusu

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