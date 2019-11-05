HABER

Mersin’de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:11 | Son Güncelleme

Mersin’in Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 hırsızlık olayını aydınlatarak, 9 kişiyi gözaltına aldı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarla birçok suçluyu yakalayarak, gözaltına aldı.

Mersin’de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mersin’in Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 hırsızlık olayını aydınlatarak, 9 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarla birçok suçluyu yakalayarak, gözaltına aldı. Aranan şahıslara yönelik uygulama yapan ekipler, uyuşturucu uyarı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik olmak üzere 8 yıl 10 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 58 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik de çalışma yapan ekipler, 7 hırsızlık olayını aydınlatırken, olaylara karışan 9 kişiyi yakaladı.
Şüpheli şahıslar üzerinde de uygulamalar yapan ekipler, 9 şahıs hakkında adli ve idari işlem yaparken, 50 gram esrar, 9 captagon hap, 2 tabanca ile tabancalara ait 12 fişek, 1 tüfek, 277 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

PARTNER 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü
"Ankara'da patlama" iddialarıyla ilgili açıklama"Ankara'da patlama" iddialarıyla ilgili açıklama
Safranbolu’da otelde kalan 13 turist, karbonmonoksit gazından zehirlendiSafranbolu’da otelde kalan 13 turist, karbonmonoksit gazından zehirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Arınç'a KHK tepkisi!

MHP lideri Bahçeli'den Arınç'a KHK tepkisi!

Ankara'da patlama iddiaları sonrası Valilik'ten açıklama

"Ankara'da patlama" iddialarıyla ilgili açıklama

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Dışişleri açıkladı: Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü

Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama

Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Rusya ile ikinci ortak devriye tamamlandı

Korkunç! Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.