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Mersin'de açık alanda ilk karpuz hasadı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 10:18 | Son Güncelleme

Mersin'de açık alanda ilk karpuz hasadı yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde açık alanda turfanda karpuz hasadı başladı.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Kulak Mahallesi'nde üreticileri ziyaret ederek karpuz hasadına katıldı.

Avcı, yaptığı açıklamada, Türkiye'de açık alanda sezonun en erkenci karpuzunu yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçede yaklaşık 20 bin dekar alanda karpuz ekimi yapıldığını anlatan Avcı, "İhracatta yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle karpuz ihracatı pek fazla mümkün gözükmüyor. Bu nedenle ürünler iç piyasaya gönderilecek." diye konuştu.

Karpuzun yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olduğunu vurgulayan Avcı, üreticilere iyi bir sezon diledi.

Üreticiler de iyi bir hasat dönemi geçirmeyi beklediklerini kaydetti.

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karpuz Mersin

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