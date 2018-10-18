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Mersin'de afet tatbikatı gerçeğini aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 17:31 | Son Güncelleme

Mersin İl Afet Müdahale Planı kapsamında düzenlenen tatbikatta afet anlarında yaşanabilecek senaryolar gerçekleştirildi

MERSİN (AA) - Mersin İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Mersin) kapsamında, Valilik İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü tarafından hazırlanan afet tatbikatı, gerçeğini aratmayacak senaryo ile gerçekleştirildi.

Kentte meydana gelebilecek herhangi bir afet olayına müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla Müftü Deresi civarında gerçekleştirilen tatbikatta, sel ve su baskını senaryoları ele alındı.

Tatbikatta senaryo gereği ilk olarak ekipler dereye düşen bir aracın üzerinde bekleyen 2 kişiyi kurtardıktan sonra, bu kez aracın içerisinde hayatını kaybettiği var sayılan kişinin cesedini çıkarttı.

Daha sonra enkaz altında kalan vatandaşlara müdahale eden ekipler, mahsur kalma, boğulma ve Kimyasal
Biyolojik
Radyoaktif
Nükleer (KBRN) vakalarına müdahaleleri de başarılı bir şeklide gerçekleştirildi.

Tatbikatı Mersin Valisi Ali İhsan Su ile daire amir ve müdürleri de takip etti.

Vali Su, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ulusal bazda Türkiye'nin afet müdahale planı olduğunu ve bu çerçevede de Mersin afet müdahale planının hazırlandığını söyledi.

Bu plan çerçevesinde, her yıl hem masa başında hem de sahada tatbikatların gerçekleştirildiğini ifade eden Su, şöyle konuştu:

"Bugün burada bir saha tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Yağışlara bağlı seller olabilmekte. Bu çerçevede de bugün saha tatbikatının konusu aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek durumlarla ilgili bir senaryo. Şu anda bunu icra ediyorlar. Arkadaşlarımızın koordinasyonunun en üst düzeyde sağlanması için gerçekleştiriyoruz. Çünkü afetlerde koordinasyon çok önemli. Burada ilgili tüm birimlerin ortak bir şekilde tatbikatını gerçekleştiriyoruz."

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