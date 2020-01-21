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  4. Mersin'de ağıla giren köpekler, 10 koyunu telef etti

Mersin'de ağıla giren köpekler, 10 koyunu telef etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

MERSİN'in Toroslar ilçesinde ağıla giren hayvanlar, 10 koyunu telef etti, 9'unu da yaraladı.

Mersin'de ağıla giren köpekler, 10 koyunu telef etti

MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Toroslar ilçesinde ağıla giren hayvanlar, 10 koyunu telef etti, 9'unu da yaraladı. Koyunların sahibi besici Aydın Aslan, hayvanlarının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını öne sürdü.
Toroslar ilçesi Ayvagediği Yaylası'nda besici Aydın Aslan, 100 bin lira kredi çekerek Kurban Bayramı için küçükbaş hayvan aldı. Aslan'ın evde olmadığı sırada iddiaya göre ağıla giren sahipsiz köpekler, 10 koyunu telef edip, 9'unu da yaraladı. Eve gelen Aydın Arslan, telef olan ve yaralanan koyunları görünce, ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine eksperler geldi. Tutulan raporun ardından telef olan koyunlar, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelince bir araca konularak götürüldü.
Mağduriyetini cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan Aslan, hayvanları banka kredisi ile satın aldığını söyledi. 100 bin lira kredi kullandıklarını belirten Aydın şu ifadeleri kullandı:
"Burada çok sayıda sahipsiz köpek dolaşıyor. Evde olmadığımız bir sırada ağıla girip hayvanlardan 10'unu telef etmiş, 9'u da yaralı. Ölen koyunların büyük bölümü de gebeydi, yaralılardan biri de zaten ölmek üzere. '5 bin lira zararımız var. Hayvanların büyük bir bölümünü Kurban Bayramı için hazırlıyorduk. Banka kredisi ile satın aldığımızdan bazılarının sigortası vardı. Ancak ölen 2 hayvan ile ölmek üzere olan diğer hayvanların sigortası yok. Bu yüzden mağdur olduk. Başka mağduriyetlerin yaşanmaması için bölgedeki sahipsiz köpekler için önlem alınmasını istiyoruz."

FOTOĞRAFLI

Mersin'de ağıla giren köpekler, 10 koyunu telef etti

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