Mersin'de ailesini katledip intihar eden şizofreni hastası ilaçlarını almıyormuş

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de eşi Zehra (35), çocukları Onurcan (18), Rabia (12) ve Esmanur Kaya'yı (5) öldürüp, intihar ettiği öne sürülen şizofreni hastası Mehmet Kaya'nın (42) düzenli olarak kullanması gereken ilaçlarını almadığı belirtildi. Ailenin 13 yıllık komşuları Asiye Fırat, "Onları bu duruma yokluk ve parasızlık getirdi" dedi. Olay, dün sabaha karşı merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Mehmet Kaya, sıcak nedeniyle evin damına serdikleri yataklarda uyuyan ailesinden önce oğlu Onurcan'ı, ardından da silah sesine uyanan eşi Zehra ile Rabia ve Esmanur'u başlarından tabancayla vurarak öldürdü. Mehmet Kaya, daha sonra silahı kendi başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti. Öğle saatlerinde komşuları, evin damında cesetleri görüp, ihbarda bulununca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından ailenin cesetleri, otopsi için Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olayın yaşandığı evin kapısı ise polis tarafından mühürlendi. İLAÇLARINI ALMADIĞI İDDİASI Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, işsiz olan Mehmet Kaya'nın en son 4 Mayıs 2018'de hastaneye giderek daha önce aldığı Şizofreni hastalığı raporunu uzattığını belirledi. 30 Mayıs 2019 tarihine kadar geçerli olan raporun uzman hekimler tarafından verildiği ve Mehmet Kaya'nın düzenli olarak alması gereken ilaçları kullandığı iddia edildi. KENDİ HALLERİNDE BİR AİLEYDİ Kaya ailesinin 13 yıllık komşuları Asiye Fırat, onları bu duruma yoksulluğun getirdiği söyledi. Bugüne kadar Kaya çiftinin tartıştıklarını dahi duymadığını belirten Fırat, "Aile arasında bir sorun yoktu, adamın psikolojik sorunları vardı ama dışarı belli etmiyordu. Onları bu duruma yokluk ve parasızlık getirdi. Hiçbir işi yoktu, ne bulurlarsa onu yiyorlardı. Benim en yakın komşumdu, bunca zamandır hiçbir kavgalarını ve tartışmalarını duymadım. Kendi hallerinde bir aileydi. Çocuklarını dövmezdi, onlara güzel yaklaşırdı. Sadece biraz psikolojik sorunları vardı. Biz de olay karşısında şaşkınız" diye konuştu. Otopsileri devam eden Kaya ailesinin 5 üyesinin cenazelerinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.



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