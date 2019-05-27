Mersin'de AK Parti'lilerden 27 Mayıs tepkisi

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, 27 Mayıs askeri darbesinin 59'uncu yıl dönümü nedeni ile bir araya gelen AK Parti İl İnsan Hakları üyeleri, o dönem yaşananlara tepki gösterdi.

AK Parti İl İnsan Hakları üyeleri, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeni ile merkez Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya geldi. Katılanların çeşitli dövizlerin de taşındığı eylem sırasında AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Fatma Nur Yontar Ateş, burada yaptığı açıklamada, vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu belirterek, "Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır" dedi.

Açıklamasında CHP’ye yüklenen Başkan Ateş, "Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun dağında taşında, havasında suyunda Ezan-ı Muhammedi'nin tekrar yankılanmasını sağlamıştır. Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar, yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır. Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. O zor gecede genç bir annenin, 'Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim' demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



