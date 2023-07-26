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Mersin’de akılalmaz olay! Vurulmamak için yoldan geçen kadını kendisine siper etti…

Mynet Haber

Mynet Haber

10 dakika önce

Mersin’in Tarsus ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yolda karşılaştığı husumetlisinden kaçarak yoldaki bir kadını kendisine siper etti, bacağından vuruldu. O anlar kameralara yansıdı.

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