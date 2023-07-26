Mersin’de akılalmaz olay! Vurulmamak için yoldan geçen kadını kendisine siper etti…

Mersin’in Tarsus ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yolda karşılaştığı husumetlisinden kaçarak yoldaki bir kadını kendisine siper etti, bacağından vuruldu. O anlar kameralara yansıdı.