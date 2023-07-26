Mersin’de akılalmaz olay! Vurulmamak için yoldan geçen kadını kendisine siper etti…
Mynet Haber
10 dakika önce
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Mersin’in Tarsus ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yolda karşılaştığı husumetlisinden kaçarak yoldaki bir kadını kendisine siper etti, bacağından vuruldu. O anlar kameralara yansıdı.
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