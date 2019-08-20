HABER

Mersin'de akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu.

Mersin'de akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu.
İlçeye bağlı Ören Mahallesi'ndeki plaja giden Ayhan Şeker (49) ve beraberindeki ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan ikili, açıklara doğru sürüklendi. İkilinin yardım çığlıklarını duyan çevre sakinleri, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, gözden kaybolan Şeker ve beraberindeki kadını bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

FOTOĞRAFLI

Düğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılarDüğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılar
35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli minibüsün bagajında yakalandı35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli minibüsün bagajında yakalandı
Motosikletin heybesinde tehlikeli yolculukMotosikletin heybesinde tehlikeli yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.