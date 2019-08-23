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Mersin’de akıntıya kapıldı, Alanya’da cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 14:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde, denizin yaklaşık 500 metre açığında cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde, denizin yaklaşık 500 metre açığında cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu. Cesedin, 3 gün önce Mersin’in Anamur ilçesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan kadına ait olduğu tespit edildi.
Dün akşam saatlerinde denizde tura çıkan bir teknenin kaptanı, Alanya Marina’dan açıldığı sırada Dinek mevkiinin yaklaşık 500 metre açıklarında bir kadın cesedinin suyun üzerinde sürüklendiğini görünce durumu liman görevlilerine bildirdi. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti. Su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina’ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesede kıyıda yapılan ilk incelemede yabancı uyruklu olduğu ve 45-50 yaşlarında olduğu tahmin edildi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü.
Alanya’daki işlemleri tamamlandıktan sonra otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cesedin geçen Salı günü Mersin’in Anamur ilçesi Ören Mahallesi’ndeki plajda Ayhan Şeker (49) ile denize girdikten sonra akıntıya kapılıp kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan Fazilet Bal’a ait olduğu tespit edildi. Fazilet Bal’ın yakınları cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu’na geldi. Cenazenin, işlemleri tamamlandıktan sonra memleketi Anamur’a gönderileceği belirtildi.

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