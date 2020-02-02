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Mersin’de Alışveriş Festivali çılgınlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 10:07 | Son Güncelleme

Mersin’de indirimli ürünlerin yer aldığı Alışveriş Festivali, vatandaşların akınına uğradı.

Mersin’de indirimli ürünlerin yer aldığı Alışveriş Festivali, vatandaşların akınına uğradı. Yüzde 70’lere varan indirimli ürünlerden faydalanmak isteyen Mersinliler, akın akın geldikleri festival çadırında, adeta alışveriş çılgınlığı yaşadı.
Merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen ’Elitefest Alışveriş Festivali’, Türkiye’nin birçok bölgesinden yüzlerce çeşit ürünü Mersinlilerin beğenisine sundu. Mersin’de ilk kez düzenlenen ve yüze yakın firmanın stant açtığını festival çadırı, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı. Gıdadan-giyime, süs eşyasından-züccaciyeye her türlü ürünün yer aldığı festival, ürün kalitesi ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekti. Festival çadırını tıka basa dolduran vatandaşlar, doyasıya ucuz alışverişin tadını çıkardı.
Yüzde 50 ila 70’lere varan indirimlerin yer aldığı festivalde, indirimli ürünlerden faydalanmak isteyen Mersinliler, adeta alışveriş çılgınlığı yaşadı. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği festival, hem esnafı hem de tüketiciyi memnun etti. 9 Şubat tarihine kadar sürecek olan festivale büyük ilgi gösteren Mersinliler, ürün çeşitliliği, kalitesi ve fiyatlarından oldukça memnun olduklarını söylediler.
Elitefest organizatörü Neşe Tütüncüoğlu, Mersin’de ilk kez böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Büyük firmalarımızın yüzde 50-70’e varan ürünlerini Mersin’deki hanımlarla buluşturmak istedik. Çok büyük ilgi var. Bunun da nedeni indirimli ürünler. Bursa’dan, İstanbul’dan, İzmir’den, Ankara’dan, Antalya’dan ve Mersin’den katılan firmalarımız var. 9 Şubat’a kadar buradayız. Sabah 10.00’dan gece 22.00’ye kadar açığız, indirimli ürünleri kaçırmak istemeyen herkesi bekliyoruz. Her türlü ürünü burada bulmak mümkün" dedi.
Festivale katılan firma temsilcileri de Mersin’de ilk kez yapılan bu organizasyonun büyük ilgi ile karşılandığını ifade ederek, satışlardan ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını söylediler.

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