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Mersin'de ambulans çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 00:51 | Son Güncelleme

Mersin'de akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi tarafından hastane önünde bulunan ambulans çalındı

MERSİN (AA) - Mersin'de akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen bir kişi tarafından hastane önünde bulunan ambulans çalındı.

Alınan bilgiye göre, bir hastayı Mersin Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getiren ambulans hastanın acil servise nakledildiği esnada çalışır durumdayken akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi tarafından çalındı.

Durumu gören sağlık ekipleri başka bir ambulansla çalınan ambulansı takibe alıp durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ambulansın gittiği güzergahta önlem aldı.

Ambulans kovalamacanın ardından Mersin Serbest Bölge gişelerinde durduruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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acil ambulans Mersin

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