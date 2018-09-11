Mersin'de ambulans şoförüne darp iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de bir ambulans şoförünün, hasta götürdüğü sırada trafikte tartıştığı kişiler tarafından darbedildiği öne sürüldü.
Alınan bilgiye göre, ambulans sürücücü olarak görev yapan A.A, Mersin Şehir Hastanesine hasta götürdüğü sırada trafikte tartıştığı iki kişinin kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
A.A'nın olay sonrası 5 gün iş görmezlik raporu aldığı belirtildi.
Bu arada, adı öğrenilemeyen şüphelilerin de A.A'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.
Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın bir hastanın ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yaşandığını belirterek, sağlık personellerine yönelik şiddeti kınadı.
Ambulansa yol verilmesinin hayati önem taşıdığının altını çizen Bayraktar, "Herkesin kendisini ambulansta olan hastanın yerine koyması gerekiyor. Ailesinden bir üye ya da çok yakın bir tanıdığı rahatsızlandığı zaman ambulansa ihtiyacı olacak. Eleştirmek yerine ambulans şoförünü anlamak lazım. Ambulans, acil durum arz eden bir durum. İçindeki kişilere saygı gösterilmesi gerekiyor." dedi.
Bayraktar, sendikalarının üyesi olan sağlık personelinin yaşadığı olayın adli sürecinin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.
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