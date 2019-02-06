HABER

Mersin'de aranan FETÖ şüphelisi, Malatya'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 13:57 | Son Güncelleme

MERSİN'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan H.D., Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yakalandı.

Mersin'de aranan FETÖ şüphelisi, Malatya'da yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MERSİN'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan H.D., Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yakalandı.
Mersin'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen H.D.'nin Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Kurşunlu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyene ekipler, H.D.'yi gözaltına aldı. H.D., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
TIR'ın altında kalıp öldüTIR'ın altında kalıp öldü
Fırtına, turizm merkezi Kalkan’da ağaçları devirdi, çatıları uçurduFırtına, turizm merkezi Kalkan’da ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.