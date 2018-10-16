Mersin'de aranan gasp zanlısı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir kuyumcuyu bıçak tehdidiyle soymaya çalıştığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 11 Ekim'de Merkez Cami yakınındaki kuyumcuya giren motosiklet kaskı takmış bir şüpheli, iş yeri sahibini bıçakla tehdit ederek altın çalmak istedi.
Dükkan sahibinin direnmesi ve çevredeki esnafın olayı fark etmesi üzerine korkan zanlı, motosikletle olay yerinden kaçtı.
Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı incelemenin ardından şüphelinin 25 yaşındaki R.Ö. olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda olayda kullandığı bıçakla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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