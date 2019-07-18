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Mersin'de Arapça tabela denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 14:41 | Son Güncelleme

Kentte iş yerlerine asılan Arapça tabelaların mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi için çalışma başlatıldı - Zabıta ekipleri, tabelaların değiştirilmesi için esnafa ihtarda bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'de, iş yerlerine asılan Arapça tabelaların, mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatı üzerine, kentte Suriyelilerin açtığı iş yerlerine asılan Arapça tabelaların değiştirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Arapça iş yeri tabelalarının mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi için esnafa ihtarda bulunuldu.

İhtar tutanağıyla tabelaların değiştirilmesi için iş yeri sahiplerine süre verilirken, buna uymayanlara ceza uygulanacağı bildirildi.

Kurulan 3 ayrı ekiple sürdürülen denetimlerde ilk olarak Akdeniz ve Mezitli ilçelerindeki 25 iş yerine ihtar tutanağı verildi.

Bu arada, denetimlerin devam ettiği belirtildi.

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