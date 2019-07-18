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Mersin'de Arapça tabelalar Türkçeleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:52 | Son Güncelleme

MERSİN’de Suriyelilerin açtığı iş yerlerine asılan Arapça tabelaların Türkçeleştirilmesi için çalışmalar başladı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN’de Suriyelilerin açtığı iş yerlerine asılan Arapça tabelaların Türkçeleştirilmesi için çalışmalar başladı. Zabıta ekiplerince yürütülen çalışmalarda tabelaların değiştirilmesi için esnafa ihtar tutanağıyla süre verildi. Ekiplerin verdiği süre içinde kaldırılmayan tabelalar için cezai işlem uygulanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kent geneline yayılan ve sayıları giderek artan Arapça tabelaların Türkçeye dönüştürülmesine yönelik açıklamalarının ardından değişim için çalışmalar başlatıldı. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Arapça işyeri tabelalarının, mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi için esnafa ihtar tutanağı ile süre verildi. Kurulan 3 ayrı ekiple sürdürülen denetimler, Akdeniz ilçesi Fasih Kayabalı Caddesi’nde başladı. Viranşehir, Zeytinli, Limon, Babil Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Adnan Menderes Bulvarı’nda devam eden denetimlerde 25 işyerine ihtar tutanağı verildi. Tabela değişimi için tebligat bildirimlerinin başladığını ifade eden ekipler, tabela içeriğinin Türkçeleştirilmesi konusunda esnafa ihtar tutanağı ile birlikte süre verildiğini vurguladı. Verilen süre sonunda ihtara uymayan işyerlerine cezai işlem uygulanacağı bilgisini veren ekipler, cezai işlem sonrası da kaldırılmayan tabelalar için gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, Mersin’e yerleşen Suriyeli sığınmacıların işyerlerine astığı Arapça tabelaların kaldırılacağının sinyalini Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında vermişti. Başkan Seçer, "Her taraf Arapça tabelalar. Kardeşim Türkçem var, Türkçe’yi kullan. Herkes her yere tabela asmayacak. Büyükşehir’in bir standardı olacak. Rengi, ebadı, boyutu, nereye asılacağı, sokak tabelaları, her şey bu kent kimliğine uygun olacak. Onun dışına kimse çıkmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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