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  4. Mersin'de arıcıların sağanak nedeniyle gördüğü zarar tespit ediliyor

Mersin'de arıcıların sağanak nedeniyle gördüğü zarar tespit ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu: " İlçede aşırı yağış ve fırtınadan dolayı yaklaşık 15 bin arı kovanı zarar gördü"

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanakta zarar gören arı kovanlarına yönelik hasar tespit çalışması başlatıldı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, beraberindeki heyetle Mantaş Mahallesi'nde kovanları zarar gören arıcılarla bir araya geldi.

Bölgede incelemede bulunan Otcu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Otcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede aşırı yağış ve derelerin taşması sonucu hasar oluştuğunu söyledi.

Zarara uğrayan arıcıların destekleneceğini umut ettiklerini dile getiren Kadir Sertel Otcu, "Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Konuyu Tarım ve Orman Bakanlığımıza ileteceğiz. Tüm arıcılarımıza geçmiş olsun." diye konuştu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ise yağış nedeniyle çok sayıda arının telef olduğunu aktardı.

Kovanların su içinde kaldığı belirten Şahin, arıcıların zararının büyük olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Arı hasar kovan Mersin Tarsus

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