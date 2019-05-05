Mersin'de asansör boşluğuna düşen öğrenci yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir lisede asansör boşluğuna düşen öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altaylılar Mahallesi'ndeki bir lisede verilen kurslara katılan 9. sınıf öğrencisi Anıl Kağan Kottaş (15) koridorda bir arkadaşıyla koştuğu sırada engelli öğrencilerin kullandığı asansörün akordeon tipi sürgülü kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle açılan bölümden asansör boşluğuna düşen öğrenci yaralandı.

Bulunduğu yerden çıkartılan öğrenci Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar bulunduğu belirtilen öğrenci yapılan müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada öğrencinin düşme anı da okuldaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

