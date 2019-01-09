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Mersin'de aşırı yağış yol çökertti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 10:26 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus ilçesinde devam eden aşırı yağışlar 3 mahalleyi birbirine bağlayan karayolunun bir bölümünün çökmesine neden oldu.

Mersin'de aşırı yağış yol çökertti

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde devam eden aşırı yağışlar 3 mahalleyi birbirine bağlayan karayolunun bir bölümünün çökmesine neden oldu.
Türkiye’nin dört bir yanında etkili olan kara kış şartları nedeni ile yaşanan aşırı yağış Tarsus ilçesinde de kendi gösterdi. Birkaç gündür aralıksız devam eden yağış nedeni ile Hacıhamzalı, Çevreli ve Sıraköy gibi çevre mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun Karadirlik Mahallesi mevkisinde çökme meydana geldi.
Sıraköy Mahalle Muhtarı Gürsel Polat, Tarsus ilçe merkezinden Hacıhamzalı Mahallesi’ne giden grup yolunun yağışlar nedeni ile çöktüğünü belirterek, "Daha öncede çökmeler yaşandı. Burası heyelan bölgesidir. Bölgede tarım arazisi sahipleri geniş çaplı tahribat yaptı. Yukarılardan gel su, tahliye büzlerinin kapalı olması nedeni ile yapılan dolgunun içine gidiyor. Bunun neticesinde de çökme oldu. Hacıhamzalı, Çevreli, Sıraköy, Büyük Kösebalcı, Küçük Kösebalcı mahallesi öğrenci servisleri bu güzergahı kullanıyor. Çökme nedeni ile şu anda bu yol kullanılamıyor. Zaten şu anda yoldan yaya geçme imkanı da kalmadı. Her halükarda burada büyük bir tehlike var. Yağışlar nedene ile bu yolun yapılma imkanı da yok" dedi.

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