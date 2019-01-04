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Mersin’de aşırı yağıştan kayan toprak, yolu kapadı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 14:38 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus İlçesinde yağışlar karayolunda toprak kaymasına ve çökmeye neden oldu.

Mersin’de aşırı yağıştan kayan toprak, yolu kapadı

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus İlçesinde yağışlar karayolunda toprak kaymasına ve çökmeye neden oldu.
Uzun süre yağan yağmur nedeniyle Tarsus - Çamlıyayla yolu 11'inci kilometresinde toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeni ile yol tamamen kapanırken, aynı güzergâh üzerinde ise yaklaşık iki metre derinliğinde asfalt yolda göçük meydana geldi. Karayollarının göçük ve kayma tehlikesine karşı önlem alması nedeni ile felekatle sonuçlanacak bir olay olmadı. Toprak kayması ve çökme sonucu Tarsus-Çamlıyayla karayolu trafiğe kapatılırken, trafik akışı Ulaş Mahallesi içerisinden sağlanıyor.

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Mersin’de aşırı yağıştan kayan toprak, yolu kapadıMersin’de aşırı yağıştan kayan toprak, yolu kapadıMersin’de aşırı yağıştan kayan toprak, yolu kapadıMersin’de aşırı yağıştan kayan toprak, yolu kapadı

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