Mersin'de Askerleri Taşıyan Araç Kaza Yaptı

Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan bir sivil otobüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 5 asker ve otobüs şoförü hayatını kaybetti.

Mersin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 asker de ağır yaralandı. Yaralılar Mut Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Açıklamada Sertavul mevkiinde meydana gelen kazanın nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi.

Mersin Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü VOA Türkçe’ye otobüsün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) sevk edilen askerleri Manisa’nın Alaşehir ilçesinden Mersin’e getirdiği bilgisini verdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da kazanın ardından Mut’a hareket etti.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 ağır yaralı askerle birlikte toplam 27 kişi yaralandı.

