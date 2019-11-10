HABER

Mersin'de Atatürk saygı ve özlemle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:36 | Son Güncelleme

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Mersin'de de törenle anıldı.  10 Kasım Atatürk?ü Anma Günü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Mersin'de de törenle anıldı.
10 Kasım Atatürk?ü Anma Günü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su?nun tören mangasını selamlamasıyla başlayan törene Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanı dışında bulunan bazı kişiler, araçlarından inerek, saygı duruşuna geçti. Anma programları Mersin Kültür Merkezi?ndeki etkinliklerle devam etti.

PARTNERYüksek yastık kullanıyorsanız dikkat! Yüksek yastık kullanıyorsanız dikkat!
Pansuman için gittiği hastanede öldüPansuman için gittiği hastanede öldü
Eşi ve kızının yüzünü yaktıEşi ve kızının yüzünü yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı

Interpol arıyordu, Konya'da yakalandı

Türkiye genelinde 'Güven Huzur-6' uygulaması gerçekleştirildi

Türkiye genelinde dev uygulama! 69 bin 246 personel katıldı

Atatürk'ün cenazesinden görüntüler! TBMM'ye böyle götürüldü

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

Dolmabahçe'deki törende Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı

Dolmabahçe'deki törende Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.