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Mersin'de ATM dolandırıcığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 10:08 | Son Güncelleme

Mersin'de 7 ATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştirerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de bankalara ait 7 ATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştirerek, başkalarının hesabından 52 bin 650 lira para çektiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Yenişehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ATM'de kart kopyalama düzeneği tespit etti.

Kartı kopyalanan 8 kişinin hesabından 52 bin 650 lira çekildiğini belirleyen polis ekipleri çalışma başlattı.

Kent genelindeki ATM'lerde teknik ve fiziki takip başlatan polis, makinelere kopyalama düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla U.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 4 kart kopyalama aparatı, 4 batarya, 4 gizli kamera düzeneği devresi, 9 hafıza kartı ve 1 sabit disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dolandırıcılıkla ilgili 3 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ATM dolanrdırıcılık Mersin

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