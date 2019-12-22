HABER

Mersin'de, baba ile kızını silahla yaraladıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 18:20 | Son Güncelleme

Mersin'de, baba ile kızını silahla yaraladıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 29 Kasım'da, baba ile 4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle yaraladıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, N.K (39) ve kızı B.K'nin (4) Şehitler Tepesi Mahallesi'nde yürürken silahlı saldırı sonucunda yaralanmasına olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İnceleme sonucunda zanlıların A.D.K ve Ü.M.Ç olduğunu belirleyen polis, adreslerine düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde N.K. ile trafikte tartışmaları üzerine olayı gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Şehitler Tepesi Mahallesi'nde, 29 Kasım'da, N.K ve kızı B.K. yolda yürürken motosikletten açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

Gülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladıGülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı
Erdoğan: Türkiye attığı adımlardan kesinlikle geri dönmeyecektirErdoğan: Türkiye attığı adımlardan kesinlikle geri dönmeyecektir
Oğluyla uçan çatının altında kalıyordu; o anları anlattıOğluyla uçan çatının altında kalıyordu; o anları anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin silahlı saldırı Tarsus

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Bir partinin ismi değişiyor!

Bir partinin ismi değişiyor!

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara Valiliği'nden vatandaşlara fırtına uyarısı

Valilik'ten vatandaşlara fırtına uyarısı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi

Adıyaman'da ele geçirildi! Tam 4 kilo 870 gram...

Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Fırtına ve sağanak...

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım

Bakanlıktan duygulandıran paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.