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Mersin'de baba ile oğlu denizde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 00:05 | Son Güncelleme

Mezitli ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan baba ile oğlu hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan baba ile 9 yaşındaki oğlu boğuldu.

Alınan bilgiye, Ümit Kıyak, 9 yaşındaki oğlu Kadir Kıyak ve ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki diğer oğluyla akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Soli sahilinde denize girdi.

Dalgaların artması nedeniyle akıntıya kapılan aileden, 12 yaşındaki çocuk sudan çıkmayı başardı.

Olayı görerek denize giren vatandaşlar, diğer çocuk ile babasına ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

Daha sonra, Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Polisi, su üstünde ve altında yapılan çalışmalarda baba ile oğluna ulaştı. Ancak hastaneye kaldırılan Kıyak ile 9 yaşındaki oğlu kurtarılamadı.

Denizden ilk çıkan 12 yaşındaki çocuğun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sahile gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

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