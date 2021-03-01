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Mersin’de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

01.03.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Mersin’de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin’in Silifke ilçesinde gölde alabora olan teknedeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arkum Mahallesinde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde 3 kişi gece saatlerinde balık avına çıktı.Teknenin alabora olması sonucu 3 kişi suya düştü.

Mersin’in Silifke ilçesinde gölde alabora olan teknedeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arkum Mahallesinde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde 3 kişi gece saatlerinde balık avına çıktı.
Teknenin alabora olması sonucu 3 kişi suya düştü. Teknedekilerden H.G, kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, yaptıkları arama çalışması sonucu Kadir Dağdelen ve Coşkun Yılmaz’ın gölde cansız bedenlerini buldu.
Dağdelen ve Yılmaz’ın cenazeleri Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin’de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

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