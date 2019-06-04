HABER

Mersin'de bayram sabahı kadın cinayeti 

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Emel Yalçın (62), tartıştığı Bektaş C.

Mersin'de bayram sabahı kadın cinayeti 

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde Emel Yalçın (62), tartıştığı Bektaş C. (57) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Bektaş C., daha önce gönül ilişkisi yaşadığı Emel Yalçın ile barışmak için Tekeliören Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Bektaş C., Emel Yalçın'ı bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin sesleri duyması üzerine çağırılan jandarma ve sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma kaçan zanlıyı arıyor.
FOTOĞRAFLI

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Geri dönüşüm tesisinde yangınGeri dönüşüm tesisinde yangın
Network uzmanı gencin unuttuğu sırt çantası, polisi alarma geçirdiNetwork uzmanı gencin unuttuğu sırt çantası, polisi alarma geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.