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Mersin'de bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

MERSİN, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, tatilcilerin akınına uğradı.

Mehmet DOĞANER- Erol OKUR/MERSİN, (DHA)- MERSİN, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, tatilcilerin akınına uğradı. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, tatilciler sahilde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kayseri, Konya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Niğde'den 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek Mersin'e gelen vatandaşlar, kentin turizm merkezlerinden olan Erdemli ve Silifke ilçelerine akın etti. D-400 karayolu Çeşmeli otoban çıkışından Silifke yönüne doğru, trafikte yoğunluk yaşandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 4 şeritli bölünmüş yolun Mersin kent merkezine giden yönü ise boş kaldı. Sürücüler ve yolcular araçlarında uzun süre beklemek zorunda kalırken, kent sakinleri, sosyal medya üzerinden batı yönüne gidilmemesi konusunda birbirlerine uyarılarda bulundu. Kızkalesi, Kumkuyu, Ayaş, Narlıkuyu gibi turizm alanlarına ulaşıp kumsalları dolduran on binlerce tatilci, şezlonglarda güneşlenip denizin ve kumun tadını çıkarıyor. Yaşanan yoğunluk otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü. Bölgedeki konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bölgedeki araç ve insan yoğunluğunun pazar akşamına kadar sürmesi bekleniyor.

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