Mersin'de beklenen sağanak başladı (2)

YAĞIŞ SÜRÜYOR

Mersin'de sabah saatlerinde başlayan etkili sağanak yağış sürerken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri acil durumlar için kentin farklı noktalarında anında müdahale için bekletiliyor. Sağanak yağış nedeniyle oluşan su birikintileri, sürücüleri olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde trafik tek şeritten akmaya devam ediyor. Kentteki ana arterlerdeki rögar kapakları açılarak, oluşan su birikintilerinin sele dönmemesi açısından tahliye çalışmaları da devam ediyor.

Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR/MERSİN, (DHA)

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