Mersin'de bıçaklanan köpeğe yardım eli

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçakla yaralandığı belirlenen sokak köpeği tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, bir güvenlik görevlisi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Atatürk ve Gençlik Parkı'nda "Sultan" ismiyle tanınan sokak köpeğinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Köpeğin kimliği belirsiz kişi ve kişilerce bıçaklandığını tespit eden güvenlik görevlisi, durumu Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları köpeği, merkeze götürerek tedavi altına aldı.

Geçirdiği cerrahi operasyonların ardından yaraları iyileşen köpek sağlığına kavuştu.

Sultan'ın yaşam alanı olan parka geri götürüldüğü öğrenildi.

