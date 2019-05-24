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Mersin'de bıçaklanan köpeğe yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

Güvenlik görevlisinin bıçakla yaranlanmış halde bulduğu sokak köpeğine Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi sahip çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçakla yaralandığı belirlenen sokak köpeği tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, bir güvenlik görevlisi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Atatürk ve Gençlik Parkı'nda "Sultan" ismiyle tanınan sokak köpeğinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Köpeğin kimliği belirsiz kişi ve kişilerce bıçaklandığını tespit eden güvenlik görevlisi, durumu Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları köpeği, merkeze götürerek tedavi altına aldı.

Geçirdiği cerrahi operasyonların ardından yaraları iyileşen köpek sağlığına kavuştu.

Sultan'ın yaşam alanı olan parka geri götürüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
köpek Mersin Tarsus

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