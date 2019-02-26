Mersin’de Bir Adaya Daha Ret

Aleddin Erdoğan, yaşananlarla ilgili VOA Türkçe’ye bilgi verdi. Erdoğan’a göre, Akdeniz İlçe Seçim Kurulu, adaylık başvurularını incelerken Erdoğan’la ilgili arşiv sicil kaydında, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017’de verdiği karara rastladı. Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar uyarınca Erdoğan’ın yasaklanmış bir hakkı yoktu. Kurul buna rağmen Erdoğan’ın adaylığını reddetti. Erdoğan bunun üzerine Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu ve yasaklı hakkı olmadığının hükme bağlanmasını istedi. Mahkeme 25 Şubat'ta talebi inceledi ve Erdoğan’ın yasaklanmış hakları olmadığını hükme bağladı. HDP İl Örgütü mahkemenin verdiği bu kararla ilçe seçim kuruluyla vakit kaybetmemek için doğrudan Mersin İl Seçim Kurulu’na başvurdu ve ilçe seçim kurulunun verdiği kararı bozmasını istedi.

HDP’den açıklama

HDP Mersin İl Örgütü de Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Mersin Akdeniz Belediye Eşbaşkan adayımız Sayın Aleddin Erdoğan’ın Mersin ve Tunceli mahkemelerinde alınan, ‘kamu haklarından yoksun olmadığı’ kararlarına rağmen adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilmiştir. Bu karara yapmış olduğumuz itiraz süreci devam etmektedir. Partimize ve adayımız Sayın Aleddin Erdoğan’a yönelik bu siyasi engelleme tutumunu kabul etmiyoruz. Haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı, bize ait olana sahip çıkacağımızı bir daha ilan ediyoruz. Mersin halkımızı ve bütün demokratik kamuoyunu bizlere karşı yürütülen bu anti demokratik operasyonlara karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.”

Karar Çarşamba günü verilecek

İl Seçim Kurulu kararı 27 Şubat Çarşamba günü verecek. Kurulun verdiği karar nihai. Yani Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı bozma yetkisi yok. Erdoğan, İl Seçim Kurulu’ndan olumlu yanıt beklediğini söylüyor: “Mersin kamuoyu çok büyük bir duyarlılıkla bu kararı bekliyor. Sadece bizim seçmenlerimiz değil, her siyasi yelpazedeki kamuoyu olumlu bir karar beklentisi içinde.”