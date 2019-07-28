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Mersin'de bir ev kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 13:23 | Son Güncelleme

Mersin'de bir ev kundaklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kundaklandığı belirlenen evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi 0617 Sokak'ta içerisinde kimse bulunmayan bir evin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde büyük hasar oluştu.

Evi kundaklayan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, yanan evde ikamet eden R.Ç. hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kundaklama Mersin Tarsus

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