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  4. Mersin’de bir evde 196 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin’de bir evde 196 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 11:26 | Son Güncelleme

Mersin polisi, Toroslar ilçesinde bir evde yaptığı aramada 196 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin’de bir evde 196 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin polisi, Toroslar ilçesinde bir evde yaptığı aramada 196 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Güneş Mahallesi’nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığının bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, 196 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ele geçirdi.
Alsancak Mahallesi GMK Bulvarı Bilir Taksi kavşağında ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir otomobili de takip eden ekipler, Yenişehir ilçesi 1. Cadde üzerinde yakaladı. Otomobilde bulunan E.A. isimli şahsın yapılan sorgulamasında silahlı terör örgütüne üye olmak suçunun da bulunduğu 14 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi.

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