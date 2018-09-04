Mersin'de bir evde 5 kişinin ölü bulunması

Mersin'de evlerinin damında cesetleri bulunan aynı aileden 5 kişinin cesedi, otopsi için getirildiği Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Merkez Akdeniz ilçesinde iki katlı evlerinin damında bulunan baba Mehmet (42), anne Zehra (35), çocukları Onur (17), Rabia (12) ve Esmanur (5) Kaya'nın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Cenazeler, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konulan cenazeler, toprağa verilmek üzere Mersin'e götürüldü.

- Olay

İlçeye bağlı Gündoğu Mahallesi 5726. Cadde'deki iki katlı bir ikamette cinayet olduğu bilgisi üzerine adrese giderek arama yapan polis ekipleri, evin damında 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenini bulmuştu.

Yapılan kimlik tespit çalışmalarında ölenlerin baba Mehmet, anne Zehra, çocukları Onur, Rabia ve Esmanur Kaya olduklarını belirlemişti.

Ekiplerin, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen babanın cinnet getirip damdaki yatakta yatan eşi ve çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtilmişti.

