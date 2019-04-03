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Mersin'de bir ilçede daha seçimin iptali başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

HDP, CHP'nin Akdeniz ilçesindeki adayının bir kooperatifteki görevinden istifa etmeden seçime girdiği gerekçesiyle seçimin iptali için başvuruda bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'de HDP, merkez Akdeniz ilçesindeki seçimin iptali için İlçe Seçim Kuruluna başvuru yaptı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın desteklediği AK Parti'nin adayı Mustafa Muhammet Gültak'ın kazandığı Akdeniz Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin HDP, ikinci kez itirazda bulundu.

Bu ilçedeki seçimi 3 bin 815 oy farkla kaybeden HDP, dün yaptığı geçersiz oyların yeniden sayılması talebinin ardından bugün de CHP'nin adayı Sabit Yelkovan'ın Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ndeki görevinden istifa etmeden seçime girdiği gerekçesiyle seçimin iptali için Akdeniz İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçim, CHP'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilmişti.

İtirazın, Saadet Partisi adayının kamu görevinden yasada belirtilen süre içinde istifa etmemesine rağmen seçime girmesi nedeniyle yapıldığı öğrenilmişti.

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