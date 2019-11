Mersin'de Bir İlk: Bisiklet Çalıştayı

Özenir, bisikletin artık bir ulaşım aracı olarak kullanılması gerektiğini söylüyor: “Yapılması gerekenler nedir? Bisiklet yolları her şeyden önce. Trafiğin düzenlenmesi, bisiklete uygun hale getirilmesi. Toplumun yönlendirilmesi ve bununla beraber altyapının tamamen uygun hale gelmesi. Yani artık düşünürken bisikleti de düşünmek istiyoruz biz. Mersin ulaşımla ilgili herhangi bir cümle kuruyorsa bunun içinde bisiklet öznesinin de olmasını istiyoruz.”

Halk bisiklet yolu istiyor

Mersinliler bisiklete sıcak bakıyor ama kullanımın yaygınlaşabilmesi için yolların artmasını istiyor:

Şivenur Boz: "İki üç senedir kullanıyorum, zaten kilo da verdim bayağı. O amaçla kullanıyorum. Dolmuşu bisiklet olduğundan beri pek kullanmıyorum, zaten dolmuş kullanmamak için biraz da bisiklet kullanıyorum. Hem spor amaçlı hem de ulaşım için.”

Mehmet Sevim: "Şehir içinde arabalar yoğun olduğundan ve spor amaçlı kullanıyorum. Ama araba sahipleri biraz dikkatli olsa ve bisiklet yolları olsa daha güzel olur.

Berat Kaplan: "Bisiklet sürecek pek fazla yer yok. Araba geçiyor genellikle. Kaldırımdan gittiğimiz zaman da yayalarla tartışıyoruz. Yol olsa kullanırdım, araç kullanmaktansa bisiklet kullanmak daha uygun olur."

Yusuf İmamoğlu: "Kaza yaptıktan sonra artık kullanasım gelmedi anayolda falan. O yüzden bisikleti çöpe attım. Spora gittiğim için tekrar bisiklet almayı düşünüyorum ama bu anayolda da sürülmüyor."

Sedat Çağlar: "Yedi senedir kullanıyorum, çalıştığım için. Çalıştığım yerde servis elemanı olduğum için. Dışarı servislere gitmek için. Bazı yerlerde bisiklet yolları var, böyle yollarda da kimi araçlar park ediyor, kimisi yandan gidiyor biz ortalarından geçiyoruz. Zorlanıyoruz tabii. Bisiklet yolu yapsalar tabii ki memnun kalırız."

Ömer Özdoğan: "Genellikle her gün kullanmaya çalışıyorum özellikle de spor amaçlı kullanıyorum. Mersin’in yolları güzel bir sıkıntı yok ama sürücüler pek bisikletlilere önem vermiyor. Özellikle belediye otobüslerine ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bisikletteki de bir can ve bisikletteki can çok savunmasız. Arabada belki kurtulma şansın var ama bisikleti pek önemsemiyorlar."