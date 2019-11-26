Mersin'de Bir İlk: Bisiklet Çalıştayı

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği ve Mersin Üniversitesi ile birlikte bir ilke imza attı. Kentte ilk kez bisiklet çalıştayı düzenlendi. Amaç Mersin’i bir bisiklet şehri haline getirmek.
Çalıştayda paydaşlar sorun tespitleri, çözüm önerileri ve yatırım hedeflerini konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, çalıştayın amacını VOA Türkçe’ye anlattı:“Amerika, Kanada ve Avrupa’nın birçok ülkesinde halkın bisiklete yöneldiğini ve bunun şehir içi trafiğini son derece rahatlattığını gördük araştırmalarımızda. Ve biz de kendi ilimizdeki trafik karmaşasını azaltabilmek adına daha önce ilimizde hiç yapılmayan bir çalıştayı sivil toplum kuruluşlarımız ve üniversitemizle bir araya gelerek yapmak istedik. Halkımızı nasıl bisiklet sürmeye yönlendirebiliriz, spor amaçlı ya da hobi olmasından ziyade bir ulaşım aracı olduğunu Mersin halkına nasıl anlatabiliriz, işbirliği içerisinde bunu nasıl ilerletebiliriz düşüncesiyle bu çalıştayı yapmaya karar verdik.”
Topçuoğlu’na göre bisikleti yaygınlaştırmak için öncelikli hedef mevcut bisiklet yollarını uzatmak: “Yaklaşık 7 km.’lik bisiklet yolumuz var. Önümüzdeki dört yıl için 4’er km. yeni yol yapma hedefimiz var. Yerlerimizi belirledik ama esas belirleyici metro güzergahı olacak.”
Metro, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in önceliklerinden biri. Seçim kampanyası sırasında metronun mutlaka yapılacağı vaadinde bulunmuştu. Önceki dönemlerde belirlenen rota ve projeler değişti. Seçer, metro inşaatına yeni güzergahla kısa sürede başlanacağını söylüyor.
"Amaç Mersin’in bir bisiklet şehri olması”
Çalıştayın düzenlenmesi konusunda öncülük eden Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, kenti bir bisiklet şehri yapmayı hedefliyor. Derneğin kurucusu ve başkanı Ahmet Salih Özenir, Mersin’in bunun için çok uygun bir şehir olduğunu söylüyor: “(Hedef) Bu kadar güzel bir iklime, bu kadar güzel bir halka, bu kadar güzel bir topografyaya sahip olan Mersin’in hak ettiği, 'bisikletli şehir’ unvanını alması, Mersin’in bir bisiklet şehri olması. Bunun için dinamiklerin harekete geçmesi, öncelikle yerel yönetimlerin harekete geçmesini isteyeceğiz.“
Özenir, bisikletin artık bir ulaşım aracı olarak kullanılması gerektiğini söylüyor: “Yapılması gerekenler nedir? Bisiklet yolları her şeyden önce. Trafiğin düzenlenmesi, bisiklete uygun hale getirilmesi. Toplumun yönlendirilmesi ve bununla beraber altyapının tamamen uygun hale gelmesi. Yani artık düşünürken bisikleti de düşünmek istiyoruz biz. Mersin ulaşımla ilgili herhangi bir cümle kuruyorsa bunun içinde bisiklet öznesinin de olmasını istiyoruz.”
Üniversite de devrede
Çalıştaya Mersin Üniversitesi de sorun tespiti ve çözüm önerileri yaparak destek verdi. Mersin Üniversitesi Şehir ve Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fikret Zorlu üniversitenin katkısını anlattı: “Bisiklet güzergahları nerelerde olmalıdır, nerelerde ihtiyaç vardır, bunların tespit edilmesi… Bunun için başlıklar oluşturduk. Bisikletin güvenliği açısından ne tür sıkıntılar var, nerelerde kazalar oluyor, kullanıcılar nerelerde sıkıntılar yaşıyor, bunların önlenmesi için nasıl önlemler alınabilir, bunları konuştuk. Diğer konu yaygınlaştırma. Bisikletin kullanıcı sayısı arttıkça bu tip ihtiyaçların giderilmesi için bir talep ortaya çıkar. Problemler olunca kullanımın kendisi azalıyor. Diğer bir başlık etkinlikler. Kullanımın yaygınlaştırılması ve bisiklet kültürünün geliştirilmesi adına ne tür etkinlikler düzenlemeliyiz bu konuları tartıştık.”
Halk bisiklet yolu istiyor
Mersinliler bisiklete sıcak bakıyor ama kullanımın yaygınlaşabilmesi için yolların artmasını istiyor:
Şivenur Boz: "İki üç senedir kullanıyorum, zaten kilo da verdim bayağı. O amaçla kullanıyorum. Dolmuşu bisiklet olduğundan beri pek kullanmıyorum, zaten dolmuş kullanmamak için biraz da bisiklet kullanıyorum. Hem spor amaçlı hem de ulaşım için.”
Mehmet Sevim: "Şehir içinde arabalar yoğun olduğundan ve spor amaçlı kullanıyorum. Ama araba sahipleri biraz dikkatli olsa ve bisiklet yolları olsa daha güzel olur.
Berat Kaplan: "Bisiklet sürecek pek fazla yer yok. Araba geçiyor genellikle. Kaldırımdan gittiğimiz zaman da yayalarla tartışıyoruz. Yol olsa kullanırdım, araç kullanmaktansa bisiklet kullanmak daha uygun olur."
Yusuf İmamoğlu: "Kaza yaptıktan sonra artık kullanasım gelmedi anayolda falan. O yüzden bisikleti çöpe attım. Spora gittiğim için tekrar bisiklet almayı düşünüyorum ama bu anayolda da sürülmüyor."
Sedat Çağlar: "Yedi senedir kullanıyorum, çalıştığım için. Çalıştığım yerde servis elemanı olduğum için. Dışarı servislere gitmek için. Bazı yerlerde bisiklet yolları var, böyle yollarda da kimi araçlar park ediyor, kimisi yandan gidiyor biz ortalarından geçiyoruz. Zorlanıyoruz tabii. Bisiklet yolu yapsalar tabii ki memnun kalırız."
Ömer Özdoğan: "Genellikle her gün kullanmaya çalışıyorum özellikle de spor amaçlı kullanıyorum. Mersin’in yolları güzel bir sıkıntı yok ama sürücüler pek bisikletlilere önem vermiyor. Özellikle belediye otobüslerine ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bisikletteki de bir can ve bisikletteki can çok savunmasız. Arabada belki kurtulma şansın var ama bisikleti pek önemsemiyorlar."
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