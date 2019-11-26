Mersin'de Bir İlk: Bisiklet Çalıştayı

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği ve Mersin Üniversitesi ile birlikte bir ilke imza attı. Kentte ilk kez bisiklet çalıştayı düzenlendi. Amaç Mersin’i bir bisiklet şehri haline getirmek. Çalıştayda paydaşlar sorun tespitleri, çözüm önerileri ve yatırım hedeflerini konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, çalıştayın amacını VOA Türkçe’ye anlattı:“Amerika, Kanada ve Avrupa’nın birçok ülkesinde halkın bisiklete yöneldiğini ve bunun şehir içi trafiğini son derece rahatlattığını gördük araştırmalarımızda. Ve biz de kendi ilimizdeki trafik karmaşasını azaltabilmek adına daha önce ilimizde hiç yapılmayan bir çalıştayı sivil toplum kuruluşlarımız ve üniversitemizle bir araya gelerek yapmak istedik. Halkımızı nasıl bisiklet sürmeye yönlendirebiliriz, spor amaçlı ya da hobi olmasından ziyade bir ulaşım aracı olduğunu Mersin halkına nasıl anlatabiliriz, işbirliği içerisinde bunu nasıl ilerletebiliriz düşüncesiyle bu çalıştayı yapmaya karar verdik.”

Topçuoğlu’na göre bisikleti yaygınlaştırmak için öncelikli hedef mevcut bisiklet yollarını uzatmak: “Yaklaşık 7 km.’lik bisiklet yolumuz var. Önümüzdeki dört yıl için 4’er km. yeni yol yapma hedefimiz var. Yerlerimizi belirledik ama esas belirleyici metro güzergahı olacak.” Metro, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in önceliklerinden biri. Seçim kampanyası sırasında metronun mutlaka yapılacağı vaadinde bulunmuştu. Önceki dönemlerde belirlenen rota ve projeler değişti. Seçer, metro inşaatına yeni güzergahla kısa sürede başlanacağını söylüyor. "Amaç Mersin’in bir bisiklet şehri olması” Çalıştayın düzenlenmesi konusunda öncülük eden Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, kenti bir bisiklet şehri yapmayı hedefliyor. Derneğin kurucusu ve başkanı Ahmet Salih Özenir, Mersin’in bunun için çok uygun bir şehir olduğunu söylüyor: “(Hedef) Bu kadar güzel bir iklime, bu kadar güzel bir halka, bu kadar güzel bir topografyaya sahip olan Mersin’in hak ettiği, 'bisikletli şehir’ unvanını alması, Mersin’in bir bisiklet şehri olması. Bunun için dinamiklerin harekete geçmesi, öncelikle yerel yönetimlerin harekete geçmesini isteyeceğiz.“

Özenir, bisikletin artık bir ulaşım aracı olarak kullanılması gerektiğini söylüyor: “Yapılması gerekenler nedir? Bisiklet yolları her şeyden önce. Trafiğin düzenlenmesi, bisiklete uygun hale getirilmesi. Toplumun yönlendirilmesi ve bununla beraber altyapının tamamen uygun hale gelmesi. Yani artık düşünürken bisikleti de düşünmek istiyoruz biz. Mersin ulaşımla ilgili herhangi bir cümle kuruyorsa bunun içinde bisiklet öznesinin de olmasını istiyoruz.” Üniversite de devrede Çalıştaya Mersin Üniversitesi de sorun tespiti ve çözüm önerileri yaparak destek verdi. Mersin Üniversitesi Şehir ve Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fikret Zorlu üniversitenin katkısını anlattı: “Bisiklet güzergahları nerelerde olmalıdır, nerelerde ihtiyaç vardır, bunların tespit edilmesi… Bunun için başlıklar oluşturduk. Bisikletin güvenliği açısından ne tür sıkıntılar var, nerelerde kazalar oluyor, kullanıcılar nerelerde sıkıntılar yaşıyor, bunların önlenmesi için nasıl önlemler alınabilir, bunları konuştuk. Diğer konu yaygınlaştırma. Bisikletin kullanıcı sayısı arttıkça bu tip ihtiyaçların giderilmesi için bir talep ortaya çıkar. Problemler olunca kullanımın kendisi azalıyor. Diğer bir başlık etkinlikler. Kullanımın yaygınlaştırılması ve bisiklet kültürünün geliştirilmesi adına ne tür etkinlikler düzenlemeliyiz bu konuları tartıştık.”