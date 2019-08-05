Mersin'de Bir İlk: Büyükşehir Belediyesi'nden Basın Çalıştayı

31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibini yaklaşık 5 puan geride bırakarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer, Mersin tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, ilk kez bir çalıştay düzenleyerek, gazetecilerle buluştu. Çalıştayda konuşan Seçer basının dördüncü güç olduğunu hatırlattı, "Denetlemek sizin görevinizdir” dedi: "Elbette bizim seçim öncesi yurttaşlarımıza verdiğimiz sözler var. Bu birincisi. Elbette bizim bir yönetim anlayışımız var. Bizim yasalara bağlı kalarak bu memleketi, bu şehri yönetme zorunluluğumuz var. Bu başkan ne söz verdi, ne yapıyor? Bu başkan eylem ve işlemlerinde yasalara aykırı mı davranıyor, yoksa yasalar çerçevesinde mi görevini yapıyor? Bunu denetlemek sizin görevinizdir. Gerçek demokrasilerde dördüncü güç basındır. Basının da görevi doğru bilgileri vatandaşa aktarmaktır.” "Özgürlüklerin kısıtlandığının farkındayız” Seçer, Türkiye’de basının yaşadığı sorunların farkında olduğunu söyledi, işbirliği vaat etti: "Ekonomik sıkıntıların farkındayız. (Gazetecilerin) Çalıştığı fiziki koşulların, olumsuzluklarının farkındayız. Mevcut yasalar ve her gün kendilerinin çalışma yaşamını daraltan yeni Türkiye’nin yönetim sistemi ile çıkan kararnamelerle özgürlüklerinin kısıtlandığının, çalışma alanlarının daraltıldığının farkındayız. Bu bilgilerle ben Belediye Başkanı olarak, belediyem bünyesinde görev alan bürokratlarımız ve belediye meclisinde görev yapan arkadaşlarımızla beraber biz her zaman basınımızla işbirliğine hazırız.”

“Aba altından sopa" Seçer, Mersin’de kendisiyle birlikte yeni bir dönem başladığını savundu, yerel basını eski alışkanlıklarından uzak durmaya davet etti: "Mersin, eski Mersin değildir. Mersin’in yeni Belediye Başkanı vardır. Mersin’de, Mersin’in geleceğine katkı sunacak olan kurumlar, kuruluşlar, vatandaşlar bu bilgi çerçevesinde bundan sonraki yaşamlarını, sevklerini, idarelerini devam ettirmek zorunda. Basın da bunlardan bir tanesidir. Vahap Seçer’in ne düşündüğünü, ne hissettiğini, geçmişini, mazisini henüz daha bilmeden eski alışkanlıklardan kaynaklanan bir takım eylem ve işlem içerisinde olan basın mensuplarına sesleniyorum. Artık eski alışkanlıkları bir tarafa bırakıp bu yeni konseptte Mersin’e yeni belediye başkanı ile nasıl katkı sunabiliriz onun çalışması içerisinde olmalarını tavsiye ederim. Diğer türlü ortaya çıkacak tablo hiç kimseye bir fayda getirmez.” Seçer’in bu sözlerini yerel basın mensupları arasında tehditkar bulanlar oldu. Mersin Haberci Gazetesi’nden Yüksel Ekici, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, “Vahap Bey basın özgürlüğüyle ilgili çok güzel söyledi ama başka şeyler de söyledi. Bazı yazarlardan bahsetti, aba altından sopa gösterdi. Yanlış bir şeyler varsa, koskoca belediye başkanısın, çıkacaksın ‘Benden bir şeyler talep etti şu şahıs, o yüzden böyle şeyler yazıyor.’ diyeceksin. Basını hizaya sokmak gibi göründü, bana öyle görünüyor. Ben şahsen biraz üzerime alındım, çünkü birkaç eleştiri yazım oldu. 'Hiç kimse aleyhimizde yazmasın, yeni bir dönem başlıyor' diyorsa o sopa göstermektir. Bir belediye başkanı ortada hiçbir şey yok iken, varsa kendisi açıklasın, parmak sallayamaz. Eğer bu kent beraber yönetilecekse, biz de bu kentte söz sahibi olacaksak bu işlerin böyle yürümemesi lazım.” ifadelerini kullandı.