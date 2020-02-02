Mersin'de Bir İlk: Kar Festivali

Denizi ve kumsallarıyla bilinen Mersin bu kez bir kar festivaline ev sahipliği yaptı. Kış boyunca kar altında kalan Toroslar’daki bir dağ köyü olan Arslanköy hafta sonunu kış sporlarıyla geçirdi.
Festivalde snowboard, kızaklı kayak, kayaklı koşu, yamaç paraşütüyle birlikte buz heykel sergisi, kardan adam yarışması ve animasyon gösterilerine yer verildi.
Festivalde ayrıca kar voleybolu Türkiye Şampiyonası düzenlendi.
Bu, Mersin’de düzenlenen ilk kar festivali. Festivale Adana, Hatay ve Kayseri’den de katılım oldu.
Halit Kurt, Kayseri’den gelen snowboardculardan biri: “Etkinlik çok güzel, çok eğlenceli geçiyor. Pist biraz sertti ama öğleden sonra güneşin etkisiyle biraz rahatladı. Güzel bir tesis yapılabilir buraya.”
Hülya Seda da Kayseri’de yaşıyor, beş yıldır snowboard yapıyor: “Pist başlangıç seviyesinde ama geliştirilebilir. Mersin deyince insanların aklına denize girmek geliyor ama biz de kayak yapmak için gelebiliriz buraya, neden olmasın?”
“Mersin’in buna ihtiyacı var”
Festivali düzenleyen Toroslar Belediyesi festival için Arslanköy’ün girişindeki, eğimli bir alanda düzenleme yaptı. Kar altındaki yollar açıldı ve düzeltildi. Hava güneşliydi ama şiddetli rüzgar vardı. Rüzgar öğleden sonra dindi.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, festivalin Mersin’de kış turizminin önünü açacağını söyledi: "50 yıldır söz edilen ama bir türlü gerçekleştirilemeyen bir ilki yaşıyoruz. Toroslarımızdan, sıra dağlardan, kardan, yayla turizminden bahsediyoruz. Bugün burada kar festivalimizi organize ederek bir ilki gerçekleştirdik. Bu yönde ilk adımı atmış ve çığır açmış olduk. Buna devam edeceğiz. Mersin'in buna ihtiyacı var.”
Katılımcılar da festivalden memnun. Gülser Yavuz, “Biraz fırtınanın kötü etkisi var ama onun dışında çok güzel. Mersin’in böyle etkinliklere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” dedi. Ömer Faruk Karaaslan da, “Mersin’de ilk kez oluyor böyle bir festival, çok mutluyuz. Toroslar gerçekten çok özel bir yer, turist çekmek açısından çok özel bir yer burası. Her sene böyle aktivitelerin düzenlenmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.
Kar voleybolu şampiyonası
Festivaldeki kar voleybolu Türkiye Şampiyonası Toroslar Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirildi. Şampiyonaya 6 kadın 6 erkek takımından 48 sporcu katıldı. Final müsabakası festivalin ikinci ve son günü yapıldı.
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