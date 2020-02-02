HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin'de Bir İlk: Kar Festivali

Mersin'de Bir İlk: Kar Festivali

02.02.2020 18:11 | Son Güncelleme

Denizi ve kumsallarıyla bilinen Mersin bu kez bir kar festivaline ev sahipliği yaptı. Kış boyunca kar altında kalan Toroslar’daki bir dağ köyü olan Arslanköy hafta sonunu kış sporlarıyla geçirdi

Denizi ve kumsallarıyla bilinen Mersin bu kez bir kar festivaline ev sahipliği yaptı. Kış boyunca kar altında kalan Toroslar’daki bir dağ köyü olan Arslanköy hafta sonunu kış sporlarıyla geçirdi.

Festivalde snowboard, kızaklı kayak, kayaklı koşu, yamaç paraşütüyle birlikte buz heykel sergisi, kardan adam yarışması ve animasyon gösterilerine yer verildi.

Festivalde ayrıca kar voleybolu Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Bu, Mersin’de düzenlenen ilk kar festivali. Festivale Adana, Hatay ve Kayseri’den de katılım oldu.

Halit Kurt, Kayseri’den gelen snowboardculardan biri: “Etkinlik çok güzel, çok eğlenceli geçiyor. Pist biraz sertti ama öğleden sonra güneşin etkisiyle biraz rahatladı. Güzel bir tesis yapılabilir buraya.”

Hülya Seda da Kayseri’de yaşıyor, beş yıldır snowboard yapıyor: “Pist başlangıç seviyesinde ama geliştirilebilir. Mersin deyince insanların aklına denize girmek geliyor ama biz de kayak yapmak için gelebiliriz buraya, neden olmasın?”

“Mersin’in buna ihtiyacı var”

Festivali düzenleyen Toroslar Belediyesi festival için Arslanköy’ün girişindeki, eğimli bir alanda düzenleme yaptı. Kar altındaki yollar açıldı ve düzeltildi. Hava güneşliydi ama şiddetli rüzgar vardı. Rüzgar öğleden sonra dindi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, festivalin Mersin’de kış turizminin önünü açacağını söyledi: "50 yıldır söz edilen ama bir türlü gerçekleştirilemeyen bir ilki yaşıyoruz. Toroslarımızdan, sıra dağlardan, kardan, yayla turizminden bahsediyoruz. Bugün burada kar festivalimizi organize ederek bir ilki gerçekleştirdik. Bu yönde ilk adımı atmış ve çığır açmış olduk. Buna devam edeceğiz. Mersin'in buna ihtiyacı var.”

Katılımcılar da festivalden memnun. Gülser Yavuz, “Biraz fırtınanın kötü etkisi var ama onun dışında çok güzel. Mersin’in böyle etkinliklere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” dedi. Ömer Faruk Karaaslan da, “Mersin’de ilk kez oluyor böyle bir festival, çok mutluyuz. Toroslar gerçekten çok özel bir yer, turist çekmek açısından çok özel bir yer burası. Her sene böyle aktivitelerin düzenlenmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.

Kar voleybolu şampiyonası

Festivaldeki kar voleybolu Türkiye Şampiyonası Toroslar Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirildi. Şampiyonaya 6 kadın 6 erkek takımından 48 sporcu katıldı. Final müsabakası festivalin ikinci ve son günü yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 

İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 

Son dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası Bakan Kurum'dan 'konut' açıklaması

Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı

Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

Tatilin son günü doldu taştı

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Korucunun cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.