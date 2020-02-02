Mersin'de Bir İlk: Kar Festivali

Denizi ve kumsallarıyla bilinen Mersin bu kez bir kar festivaline ev sahipliği yaptı. Kış boyunca kar altında kalan Toroslar’daki bir dağ köyü olan Arslanköy hafta sonunu kış sporlarıyla geçirdi.

Festivalde snowboard, kızaklı kayak, kayaklı koşu, yamaç paraşütüyle birlikte buz heykel sergisi, kardan adam yarışması ve animasyon gösterilerine yer verildi.

Festivalde ayrıca kar voleybolu Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Bu, Mersin’de düzenlenen ilk kar festivali. Festivale Adana, Hatay ve Kayseri’den de katılım oldu.

Halit Kurt, Kayseri’den gelen snowboardculardan biri: “Etkinlik çok güzel, çok eğlenceli geçiyor. Pist biraz sertti ama öğleden sonra güneşin etkisiyle biraz rahatladı. Güzel bir tesis yapılabilir buraya.”

Hülya Seda da Kayseri’de yaşıyor, beş yıldır snowboard yapıyor: “Pist başlangıç seviyesinde ama geliştirilebilir. Mersin deyince insanların aklına denize girmek geliyor ama biz de kayak yapmak için gelebiliriz buraya, neden olmasın?”

“Mersin’in buna ihtiyacı var”

Festivali düzenleyen Toroslar Belediyesi festival için Arslanköy’ün girişindeki, eğimli bir alanda düzenleme yaptı. Kar altındaki yollar açıldı ve düzeltildi. Hava güneşliydi ama şiddetli rüzgar vardı. Rüzgar öğleden sonra dindi.