Mersin'de Bir İlk: Üç Aday Birarada

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Mersin’de bir ilk yaşandı. Büyükşehir belediye başkanlığı için yarışan 3 aday ilk kez aynı platformda bir araya geldi. Adaylar projelerini anlattı, soruları yanıtladı. Türkiye’de çok uzun süredir benzeri görülmeyen buluşmayı Toros Üniversitesi hayata geçirdi. Toplantı Prof. Dr. Ahmet Özer’in moderatörlüğünde yapıldı. Özer fikrin nasıl geliştiğini VOA Türkçe’ye anlattı: "Türkiye’de siyasette maalesef son zamanlarda giderek artan bir kutuplaşma var. Biz büyükşehir belediye başkan adaylarımızı bir araya getirerek, adına da ‘Büyük Buluşma’ dediğimiz, sosyal ve toplumsal barışa bir katkı yapmak istedik… Öyle bir zorlanma söz konusu olmadı, söylediğimizde üçü de nezaketle kabul ettiler o birlikteliği. Bunun Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum ben." Buluşmada her adaya yirmişer dakika konuşma süresi tanındı. İlk konuşmayı İyi Parti’nin de desteklediği Demokrat Parti adayı Ayfer Yılmaz yaptı. Yılmaz şunları söyledi: "Bütünleşeceğiz, kapsayacağız ve kucaklayacağız. Engelsiz bir yaşamın şehri haline geleceğiz. ‘Aile yaşam merkezleri’yle tekrardan, bölünen, parçalanan Mersinimiz’i bir araya getirmeye çalışacağız."

Sahneye ikinci çıkan CHP adayı Vahap Seçer oldu: "Ankara siyaseti başka mecralara doğru akıtmak istiyor. Biz bu manipülasyonlara takılmayalım. Halk olarak bu algı yönetimine kapılmayalım. İşimize bakalım, Mersin’e dönelim." Son olarak da Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Hamit Tuna konuştu. Tuna konuşmasının başlangıcında kendisiyle ilgili suçlamalara cevap verdi. "Zamanı geçirip de, aday olamayıp, ondan sonra bu suçu da kişisel olarak benim üzerimden, 'kumpas yapıldı’ denmesini ben esefle kınıyorum… Üç tane evrak veriyorsun; dilekçe, diploma, savcılık belgesi, bu kadar… Adımın ortaya koyulması benim kişisel haklarıma tecavüzdür.” Kocamaz’ın suçlamaları Tuna’nın bahsettiği suçlamalar, belgeleri yetişmediği gerekçesiyle adaylığı reddedilen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından ortaya atılmıştı. Kocamaz, adaylığının reddiyle sonuçlanan süreçten Tuna’yı sorumlu tutuyor. Tuna’nın, İyi Parti Mersin İl Yönetimi’yle birlikte kendisine kumpas kurduğunu savunuyor. Kocamaz adaylık sürecinde MHP’den aday gösterilmeyince istifa etmiş ve İyi Parti’ye geçmişti. İl Yönetimi, adaylık başvurusunu vaktinde teslim etmemiş ya da kendi ifadeleriyle bir yanlış anlaşılma sonucu edememişti.